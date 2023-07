Tom Brady wurde beim Turteln mit Emily Ratajkowsky erwischt

An einer White-Party von Milliardär Michael Rubin in den Hamptons wurden die beiden vertraut miteinander gesichtet.

Die Trennung von Gisele Bündchen (42) machte Tom Brady (45) zu einem sehr begehrten Junggesellen. Mehrere Frauen sollen bereits ein Auge auf den Ex-NFL-Star geworfen haben. So verriet ein Insider gegenüber «People», dass Kim Kardashian (42) vor ihren Freunden Interesse an dem 45-Jährigen bekundet hat.

Beide waren zu Gast an der Party des Milliardärs Michael Rubin in den Hamptons. Gefunkt dürfte es zwischen ihnen aber nicht haben. Ein Insider erzählt der «Daily Mail», dass Kardashian und Brady «auf der Feier kaum miteinander gesprochen und kaum Hallo gesagt haben». Eine weitere Quelle berichtet, dass sie jedoch «Freunde seien und grossen Respekt voreinander haben». «Kim konzentriert sich sehr auf ihre Kinder und ihre Geschäfte und ist im Moment nicht in einer Beziehung», so der Bekannte des TV-Stars weiter.