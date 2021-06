«Wahre Lebensaufgabe» - Tom Brown – der Mann, der rund 1200 Apfelsorten vor dem Aussterben rettete

Dass sich in seinem Leben einmal alles um Äpfel drehen würde, hatte Tom Brown aus den USA selbst nicht geahnt. Schliesslich war der heute 79-Jährige jahrzehntelang in einer ganz anderen Branche tätig: Er verdiente seine Brötchen als Chemieingenieur. Doch seine Pensionierung und der Besuch eines historischen Bauernmarktes im Jahr 1998 stellten sein Leben komplett auf den Kopf.

«Damals war es mir nicht klar, aber diese Begegnung war der Beginn dessen, was zu einer Besessenheit, einer verzehrenden Leidenschaft und, wie ich jetzt denke, zu meiner wahren Lebensaufgabe wurde», so Brown gegenüber «The Appalachian Voice» . «Ich dachte immer wieder: Wie toll wäre es, einen Apfel zu finden, den seit 50 oder 100 Jahren niemand mehr probiert hat?»

Anfang des 20. Jahrhunderts war das Apfel-Angebot in den USA riesig: Noch im Jahr 1905 wuchsen laut William Kerrigan, Apfel-Experte und Professor für Amerikanische Geschichte an der Muskingum University im US-Bundesstaat Ohio, auf den kommerziellen Obstplantagen rund 14’000 unterschiedliche Apfelsorten. Die meisten Obstgärten befanden sich in den Appalachen, jener Gebirgskette, die sich über eine Länge von 2400 Kilometern durch 18 Bundesstaaten zieht.

Mehrere Hundert Schätze gefunden

Wie Obstbauer Marshall setzte auch Brown fortan alles daran, die alten Sorten, «die zu den Essgewohnheiten der Generationen meiner Gross- und Urgrosseltern» gehörten, zu bewahren. Er suchte ehemalige Bergbauern auf und klingelte an den Türen von Hobby-Obstbauern, um nach alten Apfelbäumen zu fragen. Eine ältere Dame führte ihn sogar zu den Überresten einer Bergplantage, die schon längst vom Wald verschluckt worden war, so «Atlas Obscura». Um die alten Schätze zu identifizieren, nutzte er historische Aufzeichnungen.

«Die Äpfel waren Teil einer Kultur, die wir heutzutage im Grunde genommen fast vergessen haben. Der Versuch, so viele dieser Bäume wie möglich zu retten, bevor sie aussterben, fühlte sich zwingend notwendig an», so Brown zu «The Appalachian Voice». Und so wurde aus der angedachten Freizeitbeschäftigung «schon bald ein Vollzeitjob.» Allein in den ersten drei, vier Jahren habe er bei der Suche nach vergessenen Apfelsorten mehr als 30’000 Meilen jährlich zurückgelegt. Mittlerweile ruft er über seine Internetseite auch weiter entfernt lebende Personen auf, ihn zu unterstützen.