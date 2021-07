Bestätigung ihrer Beziehung? - Tom Cruise und Hayley Atwell zeigen sich in Wimbledon

Diese Überraschung ist den beiden gelungen: Tom Cruise (59) und Hayley Atwell (39) besuchten am Samstag gemeinsam das Damen-Finale in Wimbledon.

Am Samstag fand in Wimbledon das Tennis-Finale der Damen statt.

Prominentes Schaulaufen gab es diesen Samstag wieder in Wimbledon. Das Damen-Finale zwischen Ashleigh Barty und Karolina Pliskova (29) wurde ausgetragen. Neben dem Sieg der 25-jährigen Australierin und dem royalen Besuch von Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) sorgten zwei Hollywoodstars für Aufsehen.

In einem blauen Anzug mit silberner Krawatte erschien Tom Cruise zum spannenden Turnier. Allerdings zog nicht sein elegantes Styling die Blicke auf sich, sondern die Wahl seiner Begleitung. Der 59-Jährige kam mit Schauspiel-Kollegin Hayley Atwell (39).

Die Gerüchteküche brodelt sein Monaten

Schon Ende 2020 wurde erstmals spekuliert, ob sich Tom Cruise und die 39-Jährige am Set von «Mission Impossible» nicht nur kennen sondern auch lieben gelernt haben. Ein nicht namentlich genannter Produktionsmitarbeiter verriet gegenüber «The Sun» im Dezember: «Tom und Hayley haben sich von Tag eins an blendend verstanden. Der Lockdown und die damit verbundenen Schwierigkeiten haben die beiden noch näher zusammen gebracht und inzwischen sind sie untrennbar.»