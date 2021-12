Tom Cruise verkauft seine Ranch in Colorado für 39,5 Millionen Dollar

Tom Cruise, der bereits seit 1983 zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods gehört, besitzt ein beeindruckendes Immobilien-Portfolio: Ihm gehören Häuser in Beverly Hills, Clearwater (Florida), Sussex (England) und den Hollywood Hills. Die riesige Ranch in Colorado, die auf einem 1,2 Quadratkilometer grossen Grundstück steht, will der Hollywoodstar jetzt verkaufen. Kostenpunkt: 39,5 Millionen Dollar (36,4 Millionen Franken).