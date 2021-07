Beim Knutschen erwischt - Tom Holland und Zendaya sind also doch ein Paar

Seit 2017 stehen Tom Holland (25) und Zendaya (24) für die «Spiderman»-Franchise gemeinsam vor der Kamera – und genauso lang gibt es auch schon Gerüchte um eine Romanze zwischen dem Briten und der US-Amerikanerin. Die Hollywoodstars haben eine Beziehung stets verneint, doch nun scheint es handfeste Beweise zu geben: Die beiden wurden diese Woche knutschend in Los Angeles in einem Auto abgelichtet.

Doch damit nicht genug. So scheint die Beziehung bereits an einem Punkt zu sein, an dem Tom mit seiner potenziellen Schwiegermutter vertraut ist. So wurden die zwei noch am selben Tag zusammen mit Zendayas Mutter Claire Stoermer (57) abgelichtet. Weder Tom noch Zendaya haben sich bisher öffentlich zu den Schnappschüssen geäussert. Die Fans drehen jedoch bereits am Rad, schliesslich fiebern sie seit Jahren einer Beziehung entgegen.