Nach zwei Jahren Ehe macht Tom Kaulitz seiner Heidi immer noch «fast täglich Geschenke»

Ausserdem sei Heidi so glücklich wie noch nie: «Jetzt erlebe ich zum ersten Mal, wie es ist, tatsächlich einen Partner zu haben», verrät sie in einem Interview mit «People.com».

Versteckte Liebes-Notizen, romantische Dates am Strand oder gar ein Stück der Berliner Mauer – Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz scheut weder Kosten noch Mühe, um seine Ehefrau Heidi Klum (48) zu verwöhnen. Auch nach zwei Jahren Ehe seien die beiden verliebt wie am ersten Tag, verrät ein Freund des 31-Jährigen. Gegenüber dem US-amerikanischen «OK-Magazine» erzählt er nun, wie das Model und der Musiker ihre Liebe am Laufen halten.