Tom Lüthi will in der neuen Saison wieder vorne mitfahren.

Am Wochenende beginnt in Katar die neue Moto-2-Saison.

Die Saison 2020 verlief für Tom Lüthi (34) alles andere als nach Wunsch. Gerade mal 13 Rennen absolvierte der Emmentaler aufgrund der Corona-Pandemie. Null Podestplätze und WM-Rang 11 – das schlechteste Moto-2-Jahr seiner Karriere. In der neuen Saison will der Emmentaler nun mit neuem Team nochmals voll angreifen.

Überhaupt nicht, da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin in einem neuen Team, da braucht es am Anfang einfach Zeit, bis alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Klar bin ich nicht happy mit den einzelnen Rundenzeiten während der Testtage. Aber ich habe insgesamt ein gutes Gefühl.

Ich will wieder vorne mitfahren. Für das erste Rennen hier in Katar habe ich aber keine konkrete Platzierung im Kopf. Wir sind im neuen Team immer noch in der Anfangsphase. Der Moment, in dem es endgültig «klick» macht, wird aber kommen.