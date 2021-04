Auf dem 5,4 Kilometer langen Circuit in Katar, auf dem auch das erste Saisonrennen ausgetragen worden war, kam es für Lüthi allerdings noch schlimmer. Sieben Runden vor Schluss stürzte der Emmentaler auf Rang 21 liegend in der zweiten Kurve und musste das Rennen aufgeben. Allerdings schien er sich beim Aufprall und Schlittern übers Kiesbett nicht weiter verletzt zu haben. Damit ist Lüthi noch weiter auf der Suche nach dem «Klick»-Moment .

Lowes doppelt nach

An der Spitze fuhren Sam Lowes, Remy Gardner, Raul Fernandez und Marco Bezzecchi lange Zeit ein einsames Rennen. Am Ende ist es der Brite Lowes, der sich vor Gardner und Rookie Fernandez durchsetzen kann. Der 30-Jährige ist schon früh in der Saison in einer Topverfassung, gewann er doch vor einer Woche schon das erste Rennen von der Pole. Weil er auch heute, Sonntag, von der Poleposition ins Rennen gestartet war, schrieb Lowes Geschichte. Noch nie war es einem Fahrer in der Moto2 gelungen, die ersten zwei Saisonrennen von der Pole aus für sich zu entscheiden.