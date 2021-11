Neues Promi-Paar – Thomalla und Zverev total verliebt – «die Wichtigste ist Sophia»

Stolz präsentierte Alexander Zverev die goldene Trophäe für seinen Turniersieg von Wien und erhielt einen Kuss von Sophia Thomalla auf die Wange. In seiner Sieger-Rede nach dem fünften Titelgewinn des Jahres widmete der 24 Jahre alte Tennis-Olympiasieger auch seiner Freundin einige Worte. «Ganz neu in der Mannschaft, aber wohl die Wichtigste ist Sophia, die mich 24 Stunden am Tag aushalten muss. Danke, dass du an meiner Seite seit neuerdings bist.» Ausserdem möchte Zverev noch weitere Erfolge mit Thomalla feiern können: «Ich hoffe, dass es nicht die letzte Trophäe ist, die wir zusammen anfassen». Der deutsche Tennisspieler betont zudem, dass er noch lange auf der Tennis-Tour bleiben wird: «Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten», sagte Zverev nach dem 7:5, 6:4-Erfolg über den Amerikaner Frances Tiafoe augenzwinkernd.