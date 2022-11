Tomaso Trussardi schimpft über Michelle Hunzikers Flirt Giovanni Angiolini

Im Video: Das Liebeswirrwarr von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi als Chronologie. 20 Minuten

Darum gehts Es scheint ziemlich klar: Zwischen Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi läuft wieder etwas.

Doch sind die beiden offiziell wieder zusammen? Trussardi meint dazu: «Wir stehen uns als Eltern nahe.»

Zudem gibt er öffentlich zu, über Michelles Sommerliebe mit dem Arzt Giovanni Angiolini ganz und gar nicht erfreut gewesen zu sein.

Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht – was ist denn nun mit dem einstigen Traumpaar Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39)? Sind die beiden wieder zusammen und glücklicher denn je? Wenn man den Gerüchten glauben will, stimmt das. Sogar Thomas Gottschalk posaunte in der letzten «Wetten, dass..?»-Folge heraus: «Am Montag kann die Presse schreiben: ‹Michelle und Tomaso sind wieder zusammen!›» Die 44-Jährige quittierte Gottschalks Ansage bloss mit einem verlegenen Lachen und das Thema war gegessen.

Die Moderatorin hüllt sich derzeit in Schweigen, was ihr Privatleben anbelangt. Ihr Ex Tomaso hingegen lässt sich eher in die Karten blicken. «Michelle und ich stehen uns als Eltern nahe und wir versuchen, ein entspanntes Umfeld für unsere Töchter aufzubauen», so der Modeunternehmer gegenüber «Corriere della Serra». Und weiter: «Mir wurden jede Menge Flirts nachgesagt – die Wahrheit ist, dass ich mich zurzeit nicht in der Lage fühle, irgendeine Art von Beziehung mit einer anderen Frau als Michelle zu führen. Nach so einer wichtigen Liebesgeschichte kann man nicht einfach neu anfangen, als wäre nichts gewesen.»

Eifersüchtig auf Michelles Sommerflirt?

Dies ist wohl auch eine Anspielung auf Michelles Sommerflirt mit dem offiziell heissesten Arzt Italiens, Giovanni Angiolini (41), gegen den Trussardi gehörig austeilt: «Einen Mann, der sich in eine krieselnde Beziehung einschleicht, mit einer verheirateten Frau und Mutter von zwei kleinen Mädchen, kann ich nicht als anständigen Menschen betrachten.» Hat der Dottore dem Tomaso etwa die Michelle ausgespannt? Trussardis Aussage macht zumindest den Eindruck.

Wie man es auch dreht und wendet: Ganz offensichtlich sind bei den Verflossenen noch eine Menge Gefühle im Spiel. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche seit Wochen brodelt. Auf Instagram zeigte sich Michelle Hunziker mit ihrem Ehering am Finger und Trussardi wurde dabei gesehen, wie er ihre Wohnung in Mailand betrat und erst am nächsten Morgen wieder verliess. Italienische Medien schreiben rauf und runter, dass das Liebescomeback zwischen den beiden eine sichere Sache ist, es aber nun nach seinen Regeln laufen soll. «Darüber kann ich nur schmunzeln», so Trussardi zum «Corriere della Serra».