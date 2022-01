Tomaso Trussardi soll nach Trennung von Michelle Hunziker bereits eine Neue haben 

Kurz nach der offiziellen Trennung wurde Tomaso Trussardi schon mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet. Der Modeunternehmer geniesst derzeit Skiferien in Italien. Die Italienerin soll Michelle verblüffend ähnlich sehen.

Erst kürzlich haben Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) öffentlich bekannt gegeben, dass ihre Ehe in Scherben liegt. Während Michelle am Montag ihren 45. Geburtstag feierte, genoss Ex-Partner Tomaso das schöne Wetter auf den Skipisten Italiens. Wie aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen, ist er allerdings nicht alleine auf den Pisten in Cortina unterwegs. Laut der «Bild»-Zeitung hat der 38-Jährige nämlich schon eine Neue an seiner Seite.