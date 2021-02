Mord in Polen : Tomasz wurde verurteilt, obwohl er unschuldig war – jetzt ist er Millionär

Tomasz Komenda wurde wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilt, später wurde seine Unschuld bewiesen. Jetzt erhielt er eine Millionenentschädigung.

Die Familie der 15-Jährigen kamen jedoch Zweifel am Schuldspruch. Sie forderten, dass der Fall noch einmal geprüft wurde.

Ein wegen Vergewaltigung und Mord fälschlich verurteilter Pole soll mit einem Millionenbetrag für seine 18 Jahre im Gefängnis entschädigt werden. Ein Gericht in Opole sprach Tomasz Komenda am Montag knapp 13 Millionen Zloty (rund 3,1 Millionen Franken) zu – die höchste je in Polen festgesetzte Entschädigung dieser Art. Komenda hatte 19 Millionen Zloty verlangt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.