Gemüsekrise: Darum gibts für Briten kaum noch Spaghetti al pomodoro

Tomaten, Gurken und Salat sind derzeit in Grossbritannien kaum zu bekommen. In den Supermärkten stehen die Gemüseregale seit Tagen so gut wie leer. Die Regierung gibt dem schlechten Wetter in Südeuropa und Nordafrika die Schuld, höhere Transportkosten und Energiepreise tragen ebenfalls zur Knappheit bei.