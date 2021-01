Das gefällt ihr so gar nicht, wie sie in einem Video erzählte.

So veröffentlichte Sierra – bekannt aus der Reality-TV-Show «Love Island» und aus ihrem Sex-Tape mit Tomic – auf ihrem YouTube-Kanal ein Video, in dem sie sich über die Zustände im Hotel beschwerte. Sie motzte unter anderem über die Qualität des Essens, ausserdem würde es viel zu lange dauern, bis die Mahlzeiten vom Personal an die Zimmertür geliefert werden. Auch jammerte sie darüber, dass sie im Hotelzimmer ihre Haare nicht waschen lassen könne. «Das ist das Schlimmste an der Quarantäne. Denn ich wasche mir meine Haare nicht selber. Ich habe mir noch nie selber die Haare gewaschen. Das ist einfach etwas, was ich nicht mache. Ich habe Friseure, die das zweimal die Woche für mich machen.»