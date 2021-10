Inselstaat im Pazifik : Tonga meldet den ersten Corona-Fall seit Beginn der Pandemie

Ein Reiserückkehrer aus Neuseeland wurde positiv getestet. Derweil bereitet der Regierungschef die Bevölkerung mental auf einen möglichen Lockdown vor.

Am Donnerstag war ein Passagier an Bord eines Rückführungsflugs aus der neuseeländischen Stadt Christchurch positiv auf Corona getestet worden. Das Ergebnis wurde am Freitag bekannt, die 215 Menschen an Bord der Maschine befanden sich da noch in Quarantäne.