Toni Garrn gibt erstmals Einblick in ihre zweite Hochzeit mit Alex Pettyfer in Griechenland

Das hat die 29-Jährige am Montag via Instagram bestätigt.

Toni Garrn und Alexander Pettyfer haben am Sonntag zum zweiten Mal geheiratet.

Am Sonntag haben sich Toni Garrn und Alexander Pettyfer (32) zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Das hat die 29-Jährige am Montag auf Instagram bestätigt und ihren Followerinnen und Followern versprochen, bald Bilder von der Zeremonie zu zeigen – dieses Versprechen hat das Model nun eingelöst.

«Gestern hat sich angefühlt wie der schönste Traum auf Erden», schrieb Toni Anfang Woche zu einem Video von sich und ihrem Ehemann vor der Küste Griechenlands, wo auch die Trauung stattfand. Gemäss «Daily Mail» ist das Paar noch immer mit seiner Tochter Luca Malaika (11 Monate) auf der Insel Palos im Urlaub. In dem Clip trägt das Model ein luftiges Hochzeitskleid und einen langen Schleier, in der Hand hält es zudem einen grossen Blumenstrauss. Alex zeigt sich ebenfalls in hellen Farben . Er setzte für die Feier auf einen cremefarbenen Anzug.