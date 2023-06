Toni im Plastik: Ist die Glasverpackung Geschichte?

Das Toni-Joghurt aus dem Glas geniesst in der Schweiz Kultstatus. Im Moment geht es jedoch in hundsgewöhnlichen Plastikbechern über den Ladentisch.

Aus diesem Grund sei Hersteller Emmi laut eigener Aussage gezwungen, das Kultjoghurt in Plastikbechern zu verkaufen , wie SRF berichtet. Emmi schreibt auf der Produktwebsite, dass der Wechsel der Verpackung nur vorübergehend sei, fragt aber im gleichen Zug per Umfrage, ob die Kundschaft das Glas überhaupt zurück will.

Gewinnsteigerung und Nachhaltigkeit?

Geld sei zumal kein Grund für den Wechsel: Auf Anfrage von SRF sagt Emmi, es sei ungefähr gleich teuer, die Joghurts in Becher abzufüllen. Der Grund für die Umstellung liege in Lieferengpässen, ihr langjähriger Lieferant könne nicht mehr genügend Glas produzieren. «Ob und wann wir wieder zum Glas zurückkehren können, ist heute noch offen», sagt Emmi.

Kultstatus steht auf der Kippe

An Emmis Aussagen ist durchaus was dran: Die Glasbranche leidet derzeit tatsächlich unter Lieferengpässen, wie eine Recherche von SRF zeigt. Einige Hersteller und Händler geben an, dass die Nachfrage sehr hoch sei. Zudem sei die Glasproduktion in der Ukraine ausgefallen, was europaweit zu Engpässen geführt habe. Andere sagen hingegen, dass sie nicht mit Lieferengpässen zu kämpfen hätten.