Gabri Veiga: Toni Kross spottet über Saudi-Wechsel

Mit seinem Doppelpack gegen Barcelona hatte sich Celta Vigos Supertalent Gabri Veiga (21) Anfang Juni endgültig auf den Zettel sämtlicher europäischer Top-Clubs geschossen. Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Napoli oder Bayern München – allesamt hätten den spielstarken Mittelfeldspieler in diesem Sommer gerne verpflichtet. Doch statt in der Champions League spielt Veiga nächste Saison für den saudiarabischen Club Al-Ahli. Mit nur 21 Jahren dreht eines der grössten spanischen Talente Europa den Rücken.

Kein Problem mit Ronaldo

Bereits am Dienstag hatte Kroos in seinem Podcast «Einfach mal Luppen», den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix aufnimmt, seine Meinung zum Thema Saudiarabien mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Auch wenn er es selber anders handhaben würde, könne er damit leben, dass Altstars wie Ronaldo oder Benzema ihre Karriere in der Wüste ausklingen lassen würden.

«Womit ich ein Problem habe, sind eher die 26-, 27- oder 28-Jährigen, die in Top-Clubs in Europa spielen und in den nächsten Jahren die Chance hätten, das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die jetzt dorthin gehen», so Kroos.