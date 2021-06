Schock in Frauenfeld: Tonnenschwerer Baum kracht auf fahrendes Auto einer Frau (46)

Die 46-Jährige war während eines Gewitters kurz vor 22.45 Uhr in Frauenfeld auf der Försterhausstrasse in Richtung Thundorferstrasse unterwegs, als im Waldstück ein Baum umstürzte und von vorne auf das Auto krachte. Glücklicherweise waren keine weiteren Personen im Fahrzeug, als die tonnenschwere Masse schräg über die Beifahrerseite auf das Autodach krachte und das Auto zerdrückte.



Die Autofahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolzei Thurgau am Donnerstag mitteilte. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Frauenfeld sperrte die Försterhausstrasse vorübergehend.