Vokuhila statt Politiker-Look - Tony Blair gibt ein Interview – das einzige, was interessiert, ist seine Frisur

Vorne kurz, hinten lang (kurz Vokuhila genannt) – mit dieser neuen Frisur zeigte sich Grossbritanniens Ex-Premier am 27. April 2021 in einem TV-Interview.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair gab am Dienstagabend dem Sender ITV ein Interview. Das Thema: D ie Möglichkeit eines neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendums. Am nächsten Morgen waren jedoch nicht Blairs Aussagen das Gesprächsthema Nummer eins, sondern seine Frisur: Der sonst perfekt gestylte Politiker war auf einmal mit einer grauen Vokuhila-Frisur zu sehen.

Der überraschende Look blieb auf den sozialen Medien nicht unkommentiert. So verglichen einige Nutzer den 67-Jährigen mit Doc Brown, jene m ausgeflippte n Wissenschafter aus « Zurück in die Zukunft » , andere meinten, Blair sehe wie eine Figur in « Herr der Ringe » aus.