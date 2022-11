3 mit Drama: Bruce' Mutter erzählt ihrem Sohn schlüpfrige Details

Es gibt eine universell gültige Regel: Über das Sexleben der Eltern will kein Mensch etwas wissen! Jedenfalls kenne ich absolut niemanden, die*der das anders sieht. Allein die Vorstellung, dass meine Eltern wahrscheinlich leidenschaftlich geb***t haben, um mich zu zeugen, finde ich irgendwie befremdlich. Und ich glaube zu wissen, dass es umgekehrt nicht anders ist. Eltern hätten zwar immer gerne mehr Gossip über das Liebesleben ihrer Sprösslinge, aber bis ins letzte Detail wollen sie dann doch nicht gehen. Das ist wohl auch bei meiner Mutter so. Dachte ich zumindest.

Meine Mum war fast acht Jahre lang Single. Seit sie sich von meinem Vater getrennt hatte, hat sie zwar ein paar Mal erfolglos ein paar «Tuble» gedatet, wie sie ab und an am Telefon berichtete, aber von denen hatte sie meist nach dem ersten Abendessen oder Spaziergang die Nase voll. Jetzt ist sie verliebt. Und wie. Sie lernte Hans über ein Inserat in einer ihrer Lieblingszeitschriften kennen und war wohl sofort Feuer und Flamme für ihn. Und er für sie.

«Das Essen wollte einfach nicht enden …»

«Wir passen so gut zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass mir das nochmals passiert», schwärmte sie, als ich bei ihr zum Znacht zu Besuch war. «Wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden und er versteht mich einfach blind.» So weit, so gut. Sie war kaum zu bremsen und ich freute mich für sie. Ich weiss, wie sehr sie sich eine Beziehung gewünscht hatte. Und ausserdem war es ja auch für mich und meine Schwester einfacher, wenn sie glücklich und beschäftigt war. Aber dann kam es: «Weisst du, wenn ich ihn sehe, schlafen wir kaum noch. Da ist so eine Anziehung. Und er hat eine wahnsinnige Ausdauer – dabei ist er ja auch nicht mehr der Jüngste.»