Die teuersten Nummernschilder der Welt: Das sind die Top 10

Platz 10: «Abu Dhabi 7»

Das Nummernschild «Abu Dhabi» wurde nicht nur einmal verkauft, sondern gleich dreimal. Die Nummer 7 erzielte am 2. Februar 2019 satte 3,9 Millionen Dollar. Die weitgereiste Nummer ist aber nicht nur Statussymbol , sondern hat auch noch eine zusätzliche Bedeutung – es gibt nämlich sieben Emirate in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Platz 9: «Abu Dhabi 5»

Platz 8: «Abu Dhabi 1»

Platz 7: «Dubai AA8»

Platz 6: «Dubai D5»

Platz 5: «Dubai AA9»

Platz 4: «Dubai P7»

Platz 3: USA «New York»

Das teuerste Nummernschild in New York trägt die Bezeichnung «New York», wie originell! Der Staat New York begann in den späten Siebzigerjahren mit der Ausgabe von Sonderkennzeichen. Eine Familie hatte das Glück, das Kennzeichen zu ergattern. Zugegeben, 20 Millionen Dollar sind kein Schnäppchen, dafür war der alte Volvo der Familie, der das Kennzeichen jahrzehntelang trug, kostengünstiger.