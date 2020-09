Top 10 – Landgasthöfe, die einen Ausflug wert sind

Es muss nicht immer ein Ausflug in die Berge sein. Die Schweiz verfügt über eine grosse Vielfalt an Landgasthöfen mit hochwertiger Kost und Gastfreundlichkeit. En Guete!

1 – Bären, Gonten (AI)

Bärenstube Urchig und gemütlich – hier fühlt man sich wohl. Bären Gonten Kulinarische Köstlichkeiten Hochwertige Produkte werden von Küchenchef Rolf Grob zu raffinierten Gerichten verarbeitet. Bären Gonten

Appenzell, wie es sein kann! Mal fein, mal rustikal, aber immer selbstbewusst ländlich. In der Bärenstube geht es eher fein zu, in der Taverne deutlich rustikaler. Küchenchef Rolf Grob sorgt allerdings hier wie da für ideenreiche Angebote, welche die kulinarischen Schätze der Region in den Mittelpunkt stellen. Mit appenzellischer Gastfreundschaft kommen handgeschnittenes Tatar vom Appenzeller Rind oder Appenzeller Chäsfladä auf den Tisch.

Adresse Dorfstrasse 40, 9108 Gonten. baeren-gonten.ch

2 – Landgasthof Farnsburg, Ormalingen (BL)

Ein magischer Ort, dieser Landgasthof Farnsburg – leicht erreichbar, aber doch eine Welt für sich. Kulinarische Klassiker wie die berühmten Fleischschnecken vom Galloway-Rind oder das Cordon bleu vom Farnsburger Weideschwein stehen im Vordergrund des Menüs, aber auch saisonale, leichte Speisen sind im Programm. Was noch im Angebot ist und flüssig dazu: Die Weinauswahl ist legendär und umfasst reife Raritäten.

3 – Landhotel Hirschen, Erlinsbach (AG)

Terrasse des Landhotels Hirschen Hier speist man inmitten eines idyllischen Gartens. Landhotel Hirschen

Unmittelbar an der Grenze zw eier Kantone befindet sich der Gasthof, der nicht nur für seinen Garten berühmt ist, sondern auch für seine Interpretation von Nachhaltigkeit. Silvana und Albi von Felten grillen ihr Rindsfilet auf dem « Big Green Egg » , schlagen die Béarnaise selbst, füllen Tortelloni mit Artischocken und Salzzitrone. Vor allem aber vermitteln sie Gastfreundschaft in Reinkultur.

Adresse Hauptstrasse 125, 5015 Erlinsbach. hirschen-erlinsbach.ch

4 – Gasthaus Rössli, Mogelsberg (SG)

Gasthaus Rössli Im Landgasthof wird Wert auf eine biologische Küche gelegt. Gasthaus Rössli

Toggenburg auf die schönste Art. Das Rössli ist bekannt als Ausflugs- und Urlaubsziel, das den Besucher sogleich in Verzückung ver setzt. Das liegt an den Wirten sowie an der idyllischen Umgebung und der Küche. Das Lammfleisch stammt beispielsweise von Astrid und Sepp Gabriel vom Bauernhof Unter Acheri und wird auch als Haxe oder Leber verarbeitet. So geht Nachhaltigkeit auf ländliche Weise .

Adresse Dorfstrasse 16, 9122 Mogelsberg. roessli-mogelsberg.ch

5 – Café de Peney, Satigny (GE)

Es gibt Genfer, die tagelang auf einen Tagesausflug nach Satigny hinfiebern. Weil es in der vo m Weinbau geprägten Gemeinde viel idyllischer zugeht als unten in der Metropole und weil die Küche regionale Produkte in Ehren hält. An der Theke, an einem der Tische des Lokals oder auf der Terrasse werden Féra aus dem Genfersee, Froschschenkel aus Vallorbe oder Schweinsbäckchen mit Gamaret und Polenta serviert.

Adresse 130, route d’Aire-la-Ville, 1242 Satigny. cafe-de-peney.ch

6 – Grotto Al Ritrovo, Brione sopra Minusio (TI)

Grotto Al Ritrovo Unbezahlbar: Der Ausblick von der Terrasse über den Lago Maggiore. Switzerland Tourism Abendstimmung im Grotto Al Ritrovo Ob draussen oder auch drinnen: Das Grotto versprüht viel Charme. Switzerland Tourism Plättli mit Tessiner Produkten Spezialitätenplatte im Ristorante Al Ritrovo. Switzerland Tourism

Für manche Gäste ist es vor allem die Aussicht auf den Lago Maggiore, die sie den Weg hinauf zum Grotto antreten lässt, für andere die Weinauswahl, für Dritte sind es die authentischen Speisen. Anja und Stefan Buess gehen mit ihrem Angebot weit über die Standards eines Grottos hinaus, reichen hausgemachte, mit Zitronen gefüllte Ravioli, Ziegenkäse aus dem Maggiatal oder Kalbshaxe.

Adresse via Val Resa 110, 6645 Brione sopra Minusio. ritrovo.ch

Dein liebstes Ausflugsrestaurant ist nicht auf der Liste? Dann verpacke es doch gleich als Tipp in einen Kommentar – die Mitleser werden es dir danken. Und falls wir kein Ausflugsrestaurant in deiner Nähe aufgeführt haben, die Website von Schweiz Tourimus bietet eine komfortable Suchfunktion, um Restaurants nach verschiedenen Kritieren zu finden: MySwitzerland.com/gastronomie

7 – Sihlmatt, Menzingen (ZG)

Die Sihlmatt ist seit Jahrzehnten bekannt für frische, ganz servierte Forellen, ergänzt mit einer stets wechselnden Speisekarte. Die vielseitig betriebene Landwirtschaft in der Umgebung ermöglicht es, weitgehend regionale Produkte von bester Qualität zu verarbeiten. In nächster Nähe ist vieles verfügbar, was die Küche des Restaurants Sihlmatt benötig t . Manchmal genügt sogar ein Gang in den Hausgarten oder in den nahen Sihlwald.

Adresse 6313 Menzingen. sihlmatt.ch

8 – Winzerstube Ochsen, Malans (GR)

Wein und ein feines Plättli In der Winzerstube zum Ochsen in Malans werden feine Bündnerplatten aufgetischt. Passt bestens zu einem Schluck Wein. Nicola Pitaro Die Winzerstube Heimelig ist es in der Winzerstube des Hauses. Winzerstube Ochsen

Hier dreht sich alles um Wein – aber das ist ja ganz natürlich, schliesslich befindet sich der Gasthof inmitten der Bündner Herrschaft. Die Reben wachsen ein paar Meter vom Haus entfernt, auf dessen Terrasse oder in dessen Stube währschafte Klassiker wie Spiegelei mit Schinken oder hausgebackene Kuchen auf die Tische kommen. Thomas und Martin Donatsch öffnen neben eigene m Pinot n oir auch reifen Bordeaux.

Adresse Sternengasse 6, 7208 Malans. donatsch.info

9 – Landhotel Linde, Fislisbach (AG)

Wie man einen Landgasthof in die Moderne führen kann, weiss Familie Schibli ganz genau. In der Bar geht es leicht und beschwingt zu, während die Gaststuben gepflegte Tradition ausstrahlen. Der Service sorgt dafür, dass sich jeder wohlfühlt und den Überblick über die saisonalen Köstlichkeiten behält. Geschnetzelte Kalbsleber wird hier traditionell nach Linden -A rt mit Rosinen zubereitet, Glaces, Cremes und Kuchen sind natürlich hausgemacht .

Adresse Niederrohrdorferstrasse 1, 5442 Fislisbach. linde-fislisbach.ch

10 – Landgasthof Wartegg, Wigoltingen (TG)

Der Landgasthof Hier tischt Christoph Frei feinste Thurgauer Küche auf. Landgasthof Wartegg

Eine Wanderung durch das Thurtal würde sich als Alibi an bieten , um ein ausgiebiges Mittagessen im Landgasthof Wartegg ohne schlechtes Gewissen einzuplanen. Küchenchef Christoph Frei weiss genau, was die Essenz der modernen Thurgauer Küche ist: frische Kräuter für den Wildkräutersalat oder hiesiger Weisswein für die Müller-Thurgau-Suppe. Und warum nicht mal Maibock mit einer Erdbeer-Verjus-Reduktion verfeinern?

Adresse Müllheimerstrasse 3, 8554 Wigoltingen/Hasli. landgasthof-wartegg.ch