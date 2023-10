Ranking: In diesen Ländern sind die Menschen am grössten

Vor allem in Dating-Profilen wird oft über die eigene Körpergrösse gelogen. Schnell werden einige Zentimeter dazugeschummelt. Selbst Hollywood-Grössen haben teils Komplexe wegen ihrer angeblich mangelnden Körpergrösse. So auch der aktuelle Spiderman Tom Holland, der mit seinen 1,73 Metern als eher klein gilt. Doch in welchem Land wohnen eigentlich die grössten Menschen?