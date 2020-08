Schlicht und schön eingerichtet.

Wer in der Locanda Fior di Campo absteigt, erlebt das Maggiatal abseits der überlaufenen Plätzchen an der Maggia. In Campo scheint die Zeit stillzustehen. Hier stehen Abgeschiedenheit und Naturerlebnisse im Vordergrund. Bei der Wahl der Materialien wurde viel Wert auf hohe Qualität und Regionalität gelegt – von Lärchenholz bis Maggiagranit.