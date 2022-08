Deutschland: Top-Agent bei Heissluftballon-Unfall von fliegendem Auto erschlagen

In Brandenburg ist es am Montagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen.

In der Ortschaft Beelitz im deutschen Bundesland Brandenburg ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Heissluftballon tödlich verunglückt. Vor einer geplanten Ballonfahrt am Montagabend sei der Ballon mit einem Seil an einem Begleitfahrzeug mit Anhänger befestigt worden, teilte die Polizei in Brandenburg an der Havel am Dienstag mit. Plötzlich habe eine Windböe den Ballon und das Fahrzeug, bei dem es sich um einen mehrere Tonnen schweren Landrover handelte, mitgerissen.