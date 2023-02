WM-Super-G live: Top-Favorit Marco Odermatt jagt Gold

Das Duell um Gold wird sich wohl zwischen Marco Odermatt und Aleksander Kilde abspielen. Der Schweizer führt die Super-G Wertung überlegen vor dem Norweger an. In den 6 Super-G Rennen in dieser Weltcup-Saison hiess der Sieger entweder Odermatt oder Kilde, der Norweger konnte 2 Rennen für sich entscheiden, während Odermatt 4 Mal zuoberst auf dem Podest stand. Die Form von diesen beiden Fahrern ist beeindruckend und sie werden heute alles geben um die Goldmedaille in den Händen zu haben – beide Fahrer haben noch keine WM-Medaille in ihrem Palmarès.