Australian Open : Top-Favorit Zverev scheitert – schenkt er damit Djokovic die Nummer 1?

Alexander Zverev war nach Melbourne gereist, um das Australian Open zu gewinnen. Dann hätte er Novak Djokovic als Weltnummer 1 abgelöst. Doch Zverev scheitert bereits im Achtelfinal.

Der Deutsche verpasst so die Chance, Djokovic bereits in Melbourne als Nummer eins abzulösen.

Alexander Zverev, zurzeit die Weltnummer drei im Männer-Tennis, wäre im ATP-Ranking von Platz drei auf eins geklettert, hätte er die Australian Open gewonnen. Hätte. Denn der Deutsche scheitert in Melbourne überraschenderweise bereits im Achtelfinal und muss so weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

Rätselhafte Niederlage

Olympiasieger Alexander Zverev ist nun aber nach einem rätselhaften Auftritt im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden und muss all seine Titel-Hoffnungen abrupt begraben. In einem merkwürdigen Tennis-Match mit zahlreichen unerklärlichen Fehlern verlor der Deutsche am Sonntag in Melbourne 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 gegen den Kanadier Denis Shapovalov.



Aus Ärger zerhackte Zverev einen Schläger, es brachte aber nicht die Wende. Auch der Weltranglisten-14. Shapovalov zeigte Schwankungen, doch dies konnte Zverev nicht für sich nutzen. Auch wenn im Viertelfinal der Spanier Rafael Nadal (ATP 5) gewartet hätte, waren durch Djokovics fernbleiben Zverevs Chancen auf den Turniersieg sehr hoch. Nach dem Spiel sagte er: «So ist es albern, von der Nummer 1 zu sprechen.»