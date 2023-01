Top-Koch verrät simple Küchen-Tricks

René Redzepi, Ihr Noma ist weltberühmt für regionale Zutaten aus der Natur. Sie nennen aber das Fermentieren, also die Haltbarmachung durch Enzyme und Bakterien, die tragende Säule des Restaurants. Was jetzt?

Von unseren Gästen hören wir immer wieder, dass unsere Gerichte so einfach seien, aber zugleich auffallend gut schmecken – eine entscheidende Rolle dabei spielt sicher das Verfahren der Fermentation. Manchmal reichen vier, fünf Tropfen einer Flüssigkeit, die wir für lange Zeit gebraut haben, um einen grossen Unterschied zu machen. Man kennt es vom Sushi – erst wenn der Sushimeister ein, zwei Tropfen Sojasauce auf ein Häppchen gibt, wirds gewissermassen magisch. Wer also ein ganzes Labor hat, das sich mit Fermentation auseinandersetzt, der kann sich damit tatsächlich von anderen Restaurants unterscheiden.

Sie sagen, dass Fermentation aufgrund der damit einhergehenden oft perfekten Mischung aus Säure, Süsse, Salzigkeit und Umami das Kochen vereinfache. Ist gutes Essen so simpel?

Gerade zu Hause kann es tatsächlich so einfach sein – wenn man weiss, wies geht. Nehmen Sie je eine Handvoll Spinat und Basilikum, dämpfen Sie diese zwei Zutaten in Butter – übrigens auch das Resultat einer Fermentation –, und dann geben sie etwas Würzsauce aus fermentiertem Rindfleisch dazu: unglaublich, wie gut das schmeckt.

Sie haben im Noma das Labor, wo die Prinzipien des Fermentierens untersucht werden, vom kreativen Bereich, wo Gerichte ersonnen werden, getrennt. Warum?

Ist eine frische Beere nicht köstlicher als eine in Salz eingelegte?

Anders gefragt, ergibt Fermentieren nur dann Sinn, wenn der Winter lang ist wie bei Ihnen in Dänemark?

Grundsätzlich haben Sie da vielleicht recht. Tatsächlich sind zahlreiche Fermentationstechniken in kühleren Gegenden erfunden worden, in Skandinavien, Korea und Japan. Es gibt aber auch viele Beispiele, die dagegen sprechen. Ich denke an Italien und Frankreich, wo Essige und Wein eine grosse Rolle spielen. Oder Sardellen. Es gibt Gebiete, dies darf man nicht vergessen, in denen Speisen fermentiert wurden, damit die Hitze ihnen nicht schaden konnte. Denken Sie an Garum, die Würzsauce aus Fisch, die schon bei den alten Römern beliebt war.