2016 wurde er Botschafter in Moskau. Schon dieser Wechsel war von Misstönen begleitet.

Yves Rossier verlässt das Aussendepartement. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, geht er auf eigenen Wunsch. Der ehemalige Chefdiplomat der Schweiz (2012 bis 2016) zieht damit wohl die Konsequenzen der Versetzung in die lettische Hauptstadt Riga, die in Fachkreisen als Abschiebung gilt. Rossier war ab 2016 Schweizer Botschafter in Russland gewesen; seine Amtszeit lief Ende 2020 ab.