Der Trailer zu «The Falcon and The Winter Soldier».

«The Falcon and The Winter Soldier»

In sechs Marvel-Filmen spielte Anthony Mackie mit, jedes Mal wurde ihm als Sam Wilson alias Falcon eine Nebenrolle zugeteilt. Letzten Sommer hatte der Schauspieler gegenüber «Variety» geäussert, dass Marvel-Projekte sich in puncto Diversität bessern müssen.

Darum gehts

«Falcon and the Winter Soldier» macht dort weiter, wo «Avengers: Endgame» aufgehört hat. Steve Rogers (Chris Evans) hat sich als Captain America zur Ruhe gesetzt und sein Schild an Falcon übergeben. An Falcons Seite: Der Ex-Soldat Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan).