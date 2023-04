Topscorer Tanner Richard: So freuen sich die Servette-Spieler

Sami Vatanen bringt Servette mit einem herrlichen Solo auf die Siegerstrasse. SRF

Darum gehts Servette ist erstmal Schweizer Meister, die Freude bei den Genfern war riesig.

Spieler und Trainer hatten keine einfachen Zeiten hinter sich.

Ein gebürtiger Bieler zeigt auch in der bitteren Niederlage Grösse.

Nicht nur die Genfer Spieler, auch die Fans mussten lange, ja sehr lange auf den ersten Schweizer Meistertitel Servettes warten. 118 Jahre besteht der Club bereits, seit Donnerstagabend ist der erstmalige Triumph Tatsache. Die Genfer liessen in Finalspiel 7 nie etwas anbrennen, siegten souverän.

Topscorer Tanner Richard war nach dem Sieg erleichtert. «Endlich ist es geschafft. Seit sechs Jahren bin ich da, musste leiden und kämpfen. Die Fans warten teils schon viel länger, darum bin ich so froh, konnten wir ihnen das jetzt schenken. Heute war es einzig eine mentale Sache. Energie hatte ich eigentlich schon lange kaum noch», sagte er gegenüber MySports.

Mayer zweifelte an sich selber

Nicht nur Richard war nach diesem entscheidenden Finalspiel kaputt – körperlich wie auch emotional. Dasselbe galt für Goalie Robert Mayer: «So viele Emotionen… ich bin einfach überglücklich. Ich habe in den letzten Jahren sicherlich auch an mir gezweifelt, trotzdem habe ich nie aufgegeben und immer daran geglaubt». An den Fähigkeiten des 33-Jährigen war in den letzen Jahren immer wieder gezweifelt worden. Doch in diesen Playoffs zeigt er durchs Band überragende Leistungen, war der Torhüter mit der besten Abwehrquote.

Speziell ist der Titel auch für den 32-jährigen Henrik Tömmernes: Der Genfer Verteidigungsminister bricht seine Zelte in Genf nach diesem Titel ab und wechselt zurück in seine schwedische Heimat. «Endlich haben wir es geschafft. Ich bin so stolz auf das Team und die Stadt. Die Zeit hier in Genf bedeutete mir extrem viel und es ist fantastisch, konnten wir jetzt den Titel doch noch holen.»

Vater des Trainers kann nicht dabei sein

Überglücklich war auch Trainer Jan Cadieux: «Ich realisiere noch gar nicht, was alles passiert ist. Bereits seit letztem Jahr, als wir in den Pre-Playoffs ausgeschieden sind, redeten wir von diesem Titel. Es ist auch für mich und meinen Vater, welcher eine grosse Vergangenheit beim Verein hatte, etwas ganz Spezielles. Leider kann er heute nicht vor Ort sein, trotzdem wird er sicherlich stolz sein auf das, was wir heute erreicht haben.» Seinem Vater Paul-André Cadieux (75) geht es aktuell nicht gut, er befindet sich in Spitalpflege und konnte sich den Final nicht im Stadion anschauen.

Speziell war die Partie auch für den Bieler Etienne Froidevaux, der mit dieser bitteren Niederlage seine lange Karriere beendet: «Ich hatte trotz allem viel Zeit, mich auf diesen Moment vorzubereiten. Es war etwas sehr Spezielles, was wir da in der Mannschaft hatten. Ich bin trotz Niederlage extrem stolz und es gilt zu erwähnen, dass die Genfer diesen Titel einfach auch verdient haben.» Jetzt gehe es für ihn mit Leben B weiter. Trotz allem sei die Enttäuschung aktuell aber noch gross, so der gebürtige Bieler. «Während des ganzen Spiels war nichtsdestotrotz immer noch eine gewisse Hoffnung da, dass wir das Spiel nochmals drehen könnten. Letztlich bin ich einfach glücklich, dass ich dies alles dank des Hockeys erleben konnte.» Der 34-Jährige zeigte auch in der Niederlage seine Grösse.

