Patrick Geering gibt Auskunft – Topscorer verletzt, international out – so will der ZSC-Captain die Saison retten

Für die Lions stehen am Wochenende in der National League wichtige Spiele an.

Die Lions müssen also längere Zeit ohne Roe auskommen. Captain Patrick Geering ist gegenüber 20 Minuten überzeugt, dass das dem Team gelingen wird. « Wir haben ein sehr starkes Kader, wir haben genügend gute und ambitionierte Spieler, die in die Bresche springen. Es bietet auch jüngeren Spieler n die Chance auszuhelfen. Es ist schade, dass wir mehrere Wochen auf Roe verzichten müssen. Aber d as gehört l eider zum Sport. » Geering kann nicht genau sagen, wie es dem verletzten Roe aktuell geht, aber er mutmasst, da s s «s o etwas nie spurlos vorbei geht . Wenn es eine Tätlichkeit und kein Unfall ist, ist es wohl schwerer zu verdauen » .

Acht Spielsperren für Brutalo-Check

Am Samstag gehts nach Davos, am Montag nach Fribourg, am Dienstag kommt Gottéron zur Revanche ins Hallenstadion – drei harte und wichtige Spiele stehen für den ZSC an. « Wir versuchen, so gut wie möglich Hockey zu spielen. Wenn wir jeweils am Abend in den Spiegel schauen und sagen können, dass wir alles gegeben haben, mit harter und ehrlicher Arbeit, dann bin ich überzeugt, dass wir mit mehr gewonnenen als verlorenen Punkten dastehen », ist der 31-Jährige überzeugt .