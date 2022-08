Tor-Flaute beim FC Basel: Trainer Alex Frei hofft auf den «Ketchup-Effekt»

Trotz namhafter Neuzugänge tut sich der FC Basel in dieser Saison mit dem Toreschiessen schwer. Nach dem 0:0 gegen YB muss der FCB deshalb weiter auf den ersten Sieg in der Super League warten.

Darum gehts Beim 0:0 gegen YB bleibt der FCB zum zweiten Mal hintereinander ohne Tor – trotz zahlreichen Offensiv-Transfers.

«Irgendwann kippt das Glück auf unsere Seite», glaubt Trainer Alex Frei.

Auch auf Berner Seite ist man mit dem Unentschieden nur teilweise zufrieden.

Das Warten in Basel geht weiter. Auch nach drei Spielen steht der FCB in der Super League noch ohne Sieg da, auch beim 0:0 gegen Leader YB schaute am Ende nur ein Unentschieden heraus. Doch fast noch schwerer als mit dem Siegen tun sich die Basler aktuell mit dem Toreschiessen.

Zwölfmal versuchte es der FCB gegen YB, wie schon am letzten Donnerstag in der Conference-League-Quali gegen Bröndby (0:1) fehlte am Ende ein Erfolgserlebnis. Nach einem erneut turbulenten Transferfenster umfasst des Basler Kader mittlerweile elf Offensivspieler. So richtig klicken will es bisher aber noch nicht. Wettbewerbsübergreifend erst fünf Treffer haben die Basler nach sechs Spielen auf dem Konto – trotz namhafter Zugängen wie Zeki Amdouni oder Andi Zeqiri.

«Kann nicht wahr sein»

Dabei steht beim FCB seit dieser Saison einer an der Seitenlinie, der sich in Sachen Toreschiessen auskennt. 108 Mal netzte Alex Frei als Spieler für Rotblau ein. «Es kann nicht wahr sein, dass wir so viel Aufwand betreiben und der Ball einfach nie reingeht», ärgerte sich der Basler Trainer deshalb. «Aber wenn du etwas immer wieder probierst, wird das Glück irgendwann auf deine Seite kippen – und dann gleich richtig», glaubt Frei an den «Ketchup-Effekt».

Mit Sayfallah Ltaief hätte ein weiterer FCB-Neuling in der Nachspielzeit beinahe noch für den so sehnlichst erwarteten Lucky Punch gesorgt. Der ehemalige Winterthurer scheiterte aber aus bester Position an YB-Goalie von Ballmoos. «Wenn wir unsere Chancen besser nutzen würden, hätten wir mehr Punkte auf dem Konto», fasste FCB-Schlussmann Marwin Hitz darum zusammen.

YB vergibt noch mehr Chancen

Der 34-Jährige sorgte mit einer starken Leistung dafür, dass auch die Berner Offensive nach acht Treffern in den ersten drei Partien für einmal auch ohne Tor blieb. Insbesondere in der 56. Minute hielt Hitz gegen Elia aus kurzer Distanz überragend. Und wenn der Goalie für einmal geschlagen war, waren seine Teamkollegen zur Stelle – so wie Lopez, der in 71. Minute einen Fallrückzieher von Itten noch von der Linie kratzte.

Die Berner wiederum verbuchten am Ende mit 18 Schüssen gar noch mehr als der FCB. «Heute hat uns die nötige Effizienz gefehlt», erklärte YB-Verteidiger Cédric Zesiger darum. Mit dem Unentschieden ist der Berner darum nicht ganz zufrieden. «Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen. Ein Punkt ist vom Gefühl her zu wenig für uns.»

Rückkehr für Wicky

Sein Trainer Raphael Wicky sprach dagegen von einem Unentschieden, «mit dem wir leben können.» So eine Partie hätte auf beide Seiten kippen können. Erstmals seit seiner Entlassung beim FCB im Juli 2018 kehrte der Walliser am Sonntag nach Basel zurück. «Natürlich war es für mich ein spezielles Spiel» sagte Wicky. «Ich habe hier fünf tolle Jahre erlebt.» Mit Spielbeginn habe er das dann aber alles ausblenden können.