Cristiano Ronaldo bekommt Tor nicht zugesprochen und nervt sich 

Wenn Portugal spielt, dreht sich immer alles um Cristiano Ronaldo. Denn: Der 37-Jährige ist mit 193 Spielen Rekordnationalspieler und hat mit 118 Treffern natürlich auch am meisten Tore für sein Land erzielt. Der Portugiese sammelt Rekorde wie Normalsterbliche Briefmarken. Und natürlich lässt es sein grosses Ego nicht zu, dass ihm nicht der Ruhm entgegengebracht wird, der ihm gebührt.

Wohl nur so ist es zu verstehen, dass sich Ronaldo nach dem 1:0 gegen Uruguay zwar zuerst freut, aber kurze Zeit später auch nervt. Wieso denn das? Bruno Fernandes flankte in der 54. Minute, Ronaldo stieg zum Kopfball hoch und der Ball landete im Netz. Ronaldo feierte seinen Treffer zusammen mit seinen Teamkollegen, er hatte einen erneuten Rekord eingestellt, so dachte er.