Weltmeister Frankreich ist dank Kylian Mbappé historisch gut

Endlich traf auch Superstürmer Robert Lewandowski erstmals an einer WM – beim 2:0 gegen Saudiarabien . In derselben Gruppe rettete Lionel Messi ein schwaches Argentinien gegen Mexiko. Australien feierte derweil einen hart erkämpften Sieg über Tunesien . Im Hammerduell dieser Gruppe zwischen Frankreich und Dänemark setzte sich der amtierende Weltmeister durch und schnappte sich das Ticket für den Achtelfinal.

Polen – Saudiarabien 2:0

Fast nie zu Null: Saudiarabien hat in seinen 18 WM-Spielen nur ein einziges Mal eine Weisse Weste behalten – von den Mannschaften mit mindestens zehn Spielen hat das Land die niedrigste Quote an Weissen Westen in der Geschichte des Turniers (6 %).