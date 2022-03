Tor-Premiere für Shaqiri – Chicago siegt auch gegen Kansas City

3:1 gegen Kansas City : Tor-Premiere für Shaqiri – Chicago fährt den nächsten Saisonsieg ein

Beim 3:1 gegen Sporting Kansas City kommt Xherdan Shaqiri zu seinem ersten Treffer in der MLS. Mit Chicago Fire bleibt der Nati-Star auch nach vier Spielen ungeschlagen.

Für noch ungeschlagene Chicago ist es der zweite Sieg in Serie.

Dabei erzielt der Schweizer per Penalty seinen ersten Saisontreffer.

Chicago Fire und Xherdan Shaqiri feiern in der Nacht auf Sonntag einen 3:1-Sieg gegen Sporting Kansas City.

Der Höhenflug von Chicago Fire geht weiter. Gegen Sporting Kansas City kommt das Team von Xherdan Shaqiri zum zweiten Saisonsieg. Der Nati-Star spielt dabei einmal mehr eine Hauptrolle und darf sich in der MLS gar erstmals als Torschütze feiern lassen.

Kacper Przybylko hatte das Heimteam in der 30. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in Führung gebracht. Kansas-Goalie Melia machte dabei keine gute Figur. Nach der Pause folgte der grosse Moment von Xherdan Shaqiri. Nach einem Foul im Strafraum durfte der 30-Jährige zum Penalty antreten – und verwandelte problemlos zum 2:0. Es war im vierten MLS-Spiel der erste Treffer des Schweizers.

Chicago weiter ungeschlagen

Kurz darauf konnten die Gäste aus Kansas City nach einer schönen Kombination verkürzen. Es war nach 326 Minuten der erste Gegentreffer für Chicago in dieser Saison. Erneut Przybylko erlöste das Heimteam in der 82. Minute dann aber mit dem vorentscheidenden 3:1. Den Treffer leitete Shaqiri mit einem schönen Steilpass ein.

Damit hat Chicago nach vier Spielen weiter ungeschlagen und hat bereits zehn Punkte auf dem Konto. In der Eastern Conference liegt das Team auf dem 2. Platz von 14 Mannschaften. In den ersten drei Saisonspielen war Chicago ohne Gegentor geblieben, nach zwei torlosen Unentschieden gab es am vergangenen Wochenende auswärts beim 2:0 gegen D.C. United den ersten Sieg.