Neuer FCZ-Stürmer : Tor-Rekord, Ärger mit der Polizei – die verrückte Karriere von Donis Avdijaj

Verrückter Tor-Rekord

Beim Bundesliga-Club Schalke 04 galt Avdijaj einst als Mega-Talent. In der Saison 2012/2013 gelingen ihm im Nachwuchs in 25 Spielen unglaubliche 44 Treffer – Rekord! Erst im Sommer 2019 wird dieser vom BVB-Juwel Youssoufa Moukoko eingestellt (46 Tore). Für den grossen Durchbruch reicht es Avdijaj bei Schalke aber trotzdem nie, obwohl der Verein ihm einst eine Ausstiegsklausel von 49 Millionen Franken in seinen Vertrag einbauen liess. In drei Jahren bei Schalke wird Avdijaj zweimal ausgeliehen und macht nur neun Spiele für die Profis.