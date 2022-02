Bei Startelf-Comeback : Kopf-Tor und Vorlage – Xherdan Shaqiri wird bei Lyon-Sieg zum grossen Helden

Xherdan Shaqiri meldet sich bei Lyon eindrücklich zurück. Beim 2:1-Sieg gegen Marseille wird der Nati-Star mit einem Tor und einer Vorlage zum Mann des Tages.

Per Kopf besorgt er den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Seit Anfang Dezember musste Xherdan Shaqiri bei Olympique Lyon auf einen Startelf-Einsatz warten. Gegen Marseille kehrte der Nati-Star am Dienstagabend in die Stammformation zurück – auch weil Konkurrent Houssem Aouar mehrere Wochen verletzt ausfällt.

Und der 30-Jährige nutzte seine Chance eindrücklich. Zwar gingen die Gäste aus Südfrankreich schon nach zehn Minuten durch Guendouzi in Führung, in der zweiten Hälfte schlug Lyon aber angeführt von einem bärenstarken Shaqiri zurück . In der 76. Minute sorgte der Schweizer mit einem herrlichen Kopfball für den Ausgleich.