Fussball: Tormaschine Haaland läuft heiss – ist das Essen seines Papas sein Geheimnis?

Haaland trifft am Laufband. Gegen Kopenhagen erzielte er zwei Treffer. Vielleicht hätte er noch mehr geschossen – zur Pause wurde der Norweger jedoch ausgewechselt.

Darum gehts Erling Haaland ist in Ballerlaune.

Der 22-jährige ManCity-Superstar hat nun in 22 Champions-League-Spielen 28 Tore geschossen.

Ein Essen könnte sein Tor-Geheimnis sein.

Bei Erling Haaland läuft es – und wie. Der norwegische Superstar im Diensten von Manchester City hat wettbewerbsübergeifend in zwölf Spielen bereits 19 Tore geschossen. Zuletzt am Mittwochabend beim 5:0-Sieg gegen den FC Kopenhagen: Der 22-Jährige durfte sich über zwei Treffer freuen. Damit schiesst sich Haaland in neue Sphären. Oder wie ein Twitter-User sagt: «Haaland ist definitiv kein Mensch. Das ist eine Tormaschine, nichts anderes.»

Der junge Norweger hat nun in 22 Champions-League-Spielen 28 Tore geschossen. Und auch im Vergleich mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist der Vergleich atemberaubend. Im exakt gleichen Alter konnte Messi erst 92 Profitreffer aufweisen, bei Ronaldo waren es 70. Haaland steht bei 175. Doch genug von den Rekorden – damit könnte man allein einen ganzen Artikel füllen.

Er isst immer eine Lasagne

Die Frage ist eher: Was ist das Geheimnis des ehemaligen Dortmund-Stürmers? Eine Möglichkeit könnte ein ganz spezielles Essen sein. So verriet er nämlich zuletzt dem TV-Sender Viasa, dass ihm sein Papa Alf-Inge vor den Heimspielen immer eine hausgemachte Lasagne kocht. «Er macht da wohl was Besonderes rein», sagte Haaland mit einem Schmunzeln. Anscheinend hat er das Essen auch am Mittwoch gegessen. Seine Treffer sprechen jedenfalls dafür.

In der vergangenen Saison verriet Haaland bereits, auf welche Gerichte er generell abfährt. Wenn er nämlich in seinem norwegischen Heimatstädtchen Bryne zu Besuch ist, schaut der Stürmer regelmässig im China-Restaurant und in der Döner-Bude vorbei, bestellt Poulet süss-sauer oder Döner-Pizza. Wie die «Sun» schreibt, sündigt Haaland jedoch ausschliesslich während des Urlaubs.

Während der Saison hält sich der Superstar an einen strikten Ernährungsplan. Mit Poulet, Pasta, Fisch und frischem Gemüse nimmt der Norweger täglich rund 4000 Kilokalorien zu sich. Dazu gibts hauptsächlich Wasser. Süssigkeiten oder Tiefkühlkost? Fehlanzeige. Nur bei der Lasagne seines Papas macht er eine Ausnahme. Die Haaland-Fans freut das bestimmt.