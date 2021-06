Saint-Nicolas-de-Bourgueil : Tornado reisst in Frankreich ganze Kirchturmspitze weg

Im französischen Departement Indre-et-Loire wütete am Samstag ein Tornado. In der Gemeinde Saint-Nicolas-de-Bourgueil köpfte das Unwetter sogar den Kirchturm.

Starkregen, heftiger Wind und Hagel haben in Teilen Frankreichs am Samstag erhebliche Schäden angerichtet. Ein Tornado riss von einem Kirchturm in der kleinen Gemeinde Saint-Nicolas-de-Bourgueil im Westen des Landes die Spitze ab, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete. Verletzt wurde demnach niemand.