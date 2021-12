USA : Tornado weht Familienfoto mehr als 200 Kilometer weit

Eine Frau findet in den USA ein Foto, das von Tornadowinden über 200 Kilometer weit geweht wurde. Dank der Verbreitung in den sozialen Medien kann sie es noch diese Woche zurückgeben.

Bei den verheerenden Tornados in den USA ist ein Familienfoto vom Wind mehr als 200 Kilometer weit bis in einen anderen Bundesstaat geweht worden. Wie Katie Posten aus New Albany in Indiana im Internet berichtete, fand sie am Morgen nach dem Tornado ein Foto auf der Windschutzscheibe ihre Autos. Das Schwarz-Weiss-Bild zeigte eine Frau im gestreiften Kleid mit einem Kind auf dem Arm, auf der Rückseite stand «Gertie Swatzell und JD Swatzell, 1942».