Illinois, USA : Tornado zerfetzt Warenlager von Amazon und fordert zwei Todesopfer

Am späten Freitagabend wütete ein Tornado in den beiden US-Staaten Arkansas und Illinois. Dabei wurden mehrere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Darum gehts Ein Tornado zerstörte zwei Pflegeheime.

Helfer bargen 20 Menschen aus den beiden Pflegeeinrichtungen.

Zwei Bundesstaaten waren vom Wetterphänomen betroffen.

Aufnahmen von diversen amerikanischen Fernsehstationen zeigen, wie dutzende Rettungsfahrzeuge vor einer zerstörten Amazon-Halle in der Nähe von Edwardsville, Illinois, stehen. Ein Tornado hat das Gebäude teilweise zum Einstürzen gebracht. Wie «USA Today» schreibt, gibt es noch keine Angaben über Verletzte oder gar Tote. Ein Beamter sagte gegenüber KTVI-TV, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes vermutlich bis zu 100 Personen in dem Gebäude befanden, die in der Nachtschicht arbeiteten.

Der Tornado erfasste auch den US-Bundesstaat Arkansas und forderte dort mindestens zwei Menschenleben. Die Windhose wütete nach Medienberichten in den Ortschaften Monette und Trumann und beschädigte eine Reihe von Gebäuden, darunter zwei Pflegeheime. In dem Pflegeheim in Monette kamen zwei Menschen ums Leben, weitere fünf Menschen wurden verletzt. Helfer bargen 20 Menschen aus dem Gebäude. Die beiden Ortschaften liegen im Nordosten von Arkansas.

