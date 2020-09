Sturm, Schnee und heftige Sturmböen: In der Nacht auf Samstag sind Unwetter über weite Teile Italiens hinweggezogen. Ein Tornado mit Windböen von rund 100 Kilometer pro Stunde fegte über die Mittelmeerküste um die Gebiete Livorno und Rosignano Solvay . Dabei wurden zahlreiche Dächer abgerissen. Ein Restaurant, sowie die 1924 erbaute Badeanstalt Bagni Pancaldi wurden s ehr s chwer beschädigt. Hagel verursachte auch schwere Schäden in der lombardischen Landwirtschaft.

Im toskanischen Viareggio stürzten Bäume auf Strassen, in der Provinz Grosseto gab es Erdrutsche. Weiter im Süden, bei Neapel, verursachten heftige Niederschläge und Wind grosse Schäden. In der Ortschaft Pozzuoli gab es Überschwemmungen. Die Feuerwehr musste wiederholt ausrücken.

I n mehreren Alpenortschaften, vor allem in Livigno in der Provinz Sondrio , kam es zu Schneefällen über 1900 Meter. Fotos auf der Facebook-Seite «Livigno is magic» wirken wie eine Weihnachtspostkarte: Bäume sind durch den Schneefall der letzten Stunden weiss geworden. «Was für ein Anblick. Es kommt etwas früh, aber es ist wunderschön», kommentierte ein User. Schnee gab es auch im Brembana-Tal und in Foppolo.