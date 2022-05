Tief Emmelinde: Windhose zieht «Schneise der Verwüstung – 40 Verletzte, zehn davon schwer

In Nordrhein-Westfalen sorgten Starkregen und Orkanböen besonders in Lippstadt und Paderborn für Chaos.

Gewitter, Starkregen und Orkanböen haben in Teilen Deutschlands schwere Schäden verursacht. Die durch Tief «Emmelinde» bedingten Gewitter trafen zuerst Nordrhein-Westfalen. Im deutschen Paderborn wütete das Unwetter besonders stark, es sind Dutzende Menschen verletzt worden. 30 bis 40 Menschen seien verletzt, «davon zehn schwer», sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Demnach zog «eine Windhose quer durch die Stadt» in Nordrhein-Westfalen und verursachte millionenschwere Schäden.