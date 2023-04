Blerim Dzemaili: Liga eröffnet Verfahren nach Schiri-Attacke

Bittere Nachricht für den FC Zürich. Stürmer Ivan Santini hat sich im Training am Innenband verletzt und fällt bis Ende Saison aus. Der 33-Jährige wird sich einer Operation unterziehen müssen, das gab der Stadtclub am Dienstag bekannt. Der Kroate wechselte im letzten Sommer aus Saudiarabien in die Limmatstadt. In 18 Spielen für den FCZ traf der 5-fache Nationalspieler zweimal. (dma)