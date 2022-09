Kreuzlingen TG : Tot auf Sportplatz gefundener Mann (23) starb an natürlichen Ursachen

Anfang August wurde auf einem Sportplatz im thurgauischen Kreuzlingen die Leiche eines 23-jährigen Mannes gefunden. Der Fall gab Rätsel auf. Nun ist klar: Der Mann starb an natürlichen Ursachen.

In der Nachbarschaft zeigte man sich schockiert über den Vorfall. «Es ist traurig, dass jemand so jung sterben muss», sagt ein Anwohner.

Zuvor hatte sich der Mann am Bärenplatz von einem Bekannten verabschiedet.

Der 23-Jährige wurde auf der Tartanbahn des Sportplatzes Burgerfeld in Kreuzlingen TG aufgefunden.

Die Polizei rätselte über die Todesursache und ermittelte in alle Richtungen.

Vor gut einem Monat war auf dem Sportplatz Burgerfeld in Kreuzlingen ein 23 Jahre alter Mann leblos auf der Tartanbahn aufgefunden worden. Die Meldung des Fundes ging am 6. August um 23.30 Uhr ein, die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Lange war unklar, woran der junge Mann, der Mitglied in einem örtlichen Sportverein war, gestorben war. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und erliess einen Zeugenaufruf. Der Leichnam wies aber von der Polizei nicht näher definierte Verletzungen auf.

Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau nun mitteilt, hat sie die Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Leichenfund abgeschlossen. Der Tod sei auf eine natürliche Ursache zurückzuführen, teilte sie am 7. September mit. «Die am Leichnam festgestellten äusseren Verletzungen können mit dieser natürlichen Todesursache in Einklang gebracht werden», teilte die Behörde mit. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Verstorbenen wie auch der Angehörigen erfolge seitens der Strafverfolgungsbehörden keine weitere Stellungnahme.