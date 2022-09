Youtuberin Sara Holmes stirbt mit 31 an Leukämie

«Immer an meiner Seite»

«Weil auf Wiedersehen zu sagen zu traurig ist, lasst uns lieber Bbyong sagen», postete er zusätzlich auf Saras Instagram-Account. Bbyong bedeutet im Koreanischen so viel wie Weggehen. Für die Liebe zu Hyun ist die gebürtige Australierin extra nach Korea ausgewandert. «Sie war ein wunderbarer Mensch. Ich habe noch nie einen besseren Menschen kennen gelernt», sagte er zuletzt. In einem weiteren Post sind zahlreiche Pärlibilder zu sehen. Der Beitrag wurde mit den Worten «Immer an meiner Seite» versehen.