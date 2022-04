Schöneichtunnel in Zürich – «Total gefährlich» – nicht signalisierte Bodenwelle erschreckt Autofahrer

20 Minuten hat den Test gemacht. «Ich fuhr mit den erlaubten 60 km/h durch den Tunnel. Kurz vor der Tunnelausfahrt bremste der Lenkende vor mir sein Auto so abrupt, dass auch ich auf die Bremse treten musste», erzählt 20-Minuten-Redaktorin Shila. Der Grund: «Wir haben die Bodenwelle erst im letzten Moment bemerkt. Das abrupte Bremsen war in dieser Situation nicht ganz ungefährlich und hätte einen Auffahrunfall verursachen können. Ein Warnschild würde meiner Meinung nach Sinn machen.» «Tele Züri» hat über die Bodenwelle zuerst berichtet.

Separate Signalisation aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht möglich

Laut dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) ist die Bodenwelle provisorisch und wird im Laufe der Bauarbeiten geebnet. «Die Strasse konnte aus baubedingten sowie betrieblichen Gründen noch in keinen finalen Zustand gebracht werden», sagt Sprecher Jérôme Jacky. Der Bauabschnitt von der Verzweigung Zürich-Ost bis und mit dem Schöneichtunnel sei dabei als Baustelle signalisiert. So warne man vor Arbeiten auf der Fahrbahn und den damit verbundenen Hindernissen, Unebenheiten und Verengungen. «Verkehrsteilnehmende müssen daher in Baustellenbereichen immer mit entsprechenden Einschränkungen rechnen, was von ihnen auch eine erhöhte Aufmerksamkeit verlangt», sagt Jacky.