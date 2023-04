Weinfelden: Chaoten sprühen Hauswände und Autos an

In Weinfelden TG sind am vergangenen Wochenende Wände und Strassen mit weisser und blauer Farbe beschmiert worden. Ein Anwohner teilt die Bilder auf Facebook. In der Kommentarspalte regen sich Bewohnerinnen und Bewohner über die Schmierereien auf. «Totale Sauerei», schreibt jemand. Und: «Eigentlich sollten diejenigen die Reinigung bezahlen, die das alles verunstaltet haben.» Eine weitere Userin rätselt über ein verschmiertes Auto, das sie gesehen hat. Dieses gehört Doris Keck aus Weinfelden TG.

Für Keck ist der Vorfall sehr ärgerlich. «Es ist genau über Ostern passiert, daher konnte ich auch nicht viel dagegen unternehmen», sagt die Weinfelderin zu 20 Minuten. Sie habe schon so einiges versucht, um die Farbe wegzukriegen, doch bisher erfolglos. «Am Dienstagmorgen musste ich mit diesem Auto in die Arbeit fahren», sagt sie. Dabei habe sie Blicke und Reaktionen der Passanten bekommen. «Wäre es mindestens schön», so Keck. Auch ihre Autokennzeichen wurden angesprüht. «Ich weiss gar nicht, ob ich so fahren dürfte», sagt sie.